13 марта, 15:21

Главы МИД Японии и Британии подтвердили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Ёсимаса Хаяси и Джеймс Клеверли провели телефонные переговоры

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и его британский коллега Джеймс Клеверли в ходе телефонных переговоров в понедельник подтвердили готовность к развитию двустороннего сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении японского МИД.

Хаяси выразил намерение укреплять отношения с британскими властями для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, поприветствовав вовлеченность Лондона в этот вопрос.

Кроме того, участники переговоров выступили за взаимодействие Японии и Великобритании в свете запланированной на апрель встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в городе Каруидзава в горах префектуры Нагано, подчеркивается в материале МИД. 

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