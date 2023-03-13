13 марта, 15:09,
обновлено 13 марта, 15:28

США планируют закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты

Пентагон рассчитывает ассигновать $11 млрд на приобретение у национального военно-промышленного комплекса высокоточных вооружений

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США предполагает закупить в 2024 финансовом году 24 гиперзвуковые ракеты. Такие данные содержатся в обнародованных в понедельник Пентагоном справочных документах о проекте его бюджета на следующий финансовый год.

Как в них отмечается, в 2024 финансовом году американское военное ведомство рассчитывает ассигновать $11 млрд на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений. "[Эти] инвестиции включают в себя продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых [вооружений], приобретение 24 гиперзвуковых ракет <...>", - говорится в справке. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация