Bloomberg: ЕС не знает, какое количество боеприпасов сможет передать Украине

Также неизвестно, будет ли достаточно имеющихся сейчас в наличии боеприпасов для отправки Киеву

ТАСС, 13 марта. Евросоюз пока не знает, какие объемы снарядов из его запасов доступны для передачи Украине. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Отмечается, что также неизвестно, будет ли достаточно имеющихся сейчас в наличии боеприпасов для отправки на Украину. По данным агентства, ЕС на следующей неделе рассчитывает подписать совместный план закупок патронов для Украины, однако в настоящий момент решение вопроса о предоставлении Киеву 155-миллиметровых снарядов зашло в тупик.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил план из трех пунктов по поставкам снарядов Украине, предусматривающий их срочную отправку из имеющихся запасов на €1 млрд, обеспечение экстренных закупок еще на €1 млрд и перевод промышленности на военные рельсы для ускорения производства. Он выразил надежду, что его инициатива будет утверждена на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе.