В Иране амнистировали 22 тыс. участников осенних протестов

Глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи сообщил, что еще 34 тыс. осужденных по разным статьям смягчили наказание

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ирана освободили в общей сложности 22 тыс. участников осенних антиправительственных выступлений. Об этом в понедельник заявил глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

"На данный момент [с 21 марта 2022 года] под амнистию попали 82 тыс. человек, осужденных по разным статьям, и эта цифра может увеличиться, - цитирует его агентство Tasnim. - Среди них 22 тыс. участников беспорядков".

По его словам, еще 34 тыс. осужденных по разным статьям смягчили наказание. Лица, признанные виновными в совершении тяжких преступлений и воровстве, под амнистию не попали.

5 февраля агентство IRNA сообщило, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции помиловал "десятки тысяч" заключенных, в том числе приговоренных к тюремному сроку за участие в антиправительственных выступлениях.

Волнения начались 16 сентября прошлого года после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка и при допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.