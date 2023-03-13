В Пентагоне сообщили, что оборонный бюджет США на 2024 год призван сдерживать Китай в ИТР

Первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс заявила, что бюджет 2024 года позволит США нарастить свои боевые возможности на годы вперед

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Бюджет Пентагона на 2024 финансовый год призван, в частности, сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Об этом заявила в понедельник на брифинге в первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Наша цель - это сдерживание, потому что конкуренция не означает конфликта. Тем не менее, у нас должны быть боевые возможности, чтобы победить, если нам придется сражаться", - сказала она. По ее словам, бюджет 2024 года является "бюджетом закупок", который позволит США нарастить свои боевые возможности на годы вперед. "В основном это делается для того, чтобы руководство КНР, просыпаясь каждый день, учитывало риски [своей потенциальной] агрессии и делало вывод, что сегодня не тот день [для агрессии], <...> и каждый следующий день между сегодняшним днем и 2027 годом, и 2035 годом, и 2049 годом, и так далее", - утверждала Хикс.

"Мы сосредоточены на сдерживании агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе, вместе с нашими друзьями и союзниками поддерживая его свободным и открытым", - продолжила представитель Пентагона. По ее словам, в новом бюджете заложены $9,1 млрд на вопросы сдерживания угроз в ИТР, включая повышение обороноспособности военных баз США на Гавайях и Гуаме. "Мы верим, что мы создадим здесь очень крепкую и боеспособную силу, которая сможет противостоять этому вызову со сторону КНР", - утверждала Хикс.

Кроме того, она указала, что США "продолжают извлекать уроки из войны на Украине и применять их к Индо-Тихоокеанскому региону и другим [потенциальным] театрам военных действий".

Ранее сообщалось, что администрация США в 2024 финансовом году намерена увеличить расходы на оборону на 3,2%, до $842 млрд.