Уполномоченный Бундестага Ева Хёгль сообщила о "нехватке всего" в Бундесвере

Армия нуждается в более качественных рюкзаках, новых радиостанциях, заявила Хёгль

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Уполномоченный германского Бундестага (парламент) по вопросам военнослужащих Ева Хёгль заявила, что Бундесверу (ВС страны) не хватает надлежащего снаряжения и оружия.

"Бундесверу не хватает всего - как более мелкого нательного снаряжения, приборов ночного видения, радиостанций, так и крупного снаряжения. Наши солдаты каждый день борются с нехваткой. Это мешает тренировкам и учениям", - цитирует Хёгль в понедельник телеканал NTV.

По ее словам, необходимы срочные действия во всех областях. Армия нуждается в более качественных рюкзаках, новых радиостанциях, так как старым уже 30 лет. Кроме того, оружие, которое Бундесвер передал Украине, необходимо восполнить. Инфраструктура также нуждается в обновлении, поскольку казармы не в лучшем состоянии, сказала Хёгль.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов ФРГ готово выделить не более 50% от суммы, запрошенной главой оборонного ведомства ФРГ на увеличение бюджета национальных вооруженных сил, и поднять расходы на армию в 2024 году максимум на €5 млрд.

10 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости повышения расходов на содержание армии в следующем году на €10 млрд, до 60 млрд. По его словам, дополнительное финансирование необходимо для модернизации материально-технической базы Бундесвера и приближения к цели НАТО в 2% национального ВВП на оборонные расходы. Сейчас ФРГ выделяет на это 1,6% ВВП.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Писториус ранее уже говорил, что данного объема средств не хватит на все намеченные Берлином цели.