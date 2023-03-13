13 марта, 16:39
Военная операция на Украине

Пентагон оформит военную помощь Украине в 2024 году как дополнительный запрос к бюджету

В ведомстве отметили, что пока правительство США не приступало к подготовке дополнительного бюджетного запроса для поставок оружия и военной техники Киеву в будущем финансовом году

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Военная помощь США Украине на 2024 финансовый год будет оформлена по линии Пентагона как дополнительный запрос к бюджету. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд.

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"И, наконец, поддержка Украины на уровнях выше тех, которые предшествовали конфликту, не заложена в данный бюджет. Ситуация остается слишком неустойчивой. Мы будем заниматься этим так же, как мы занимались любой развивающейся операцией за последние полвека - при помощи дополнительных бюджетных ассигнований. Мы это делаем в 23-м, и таков план на 24-й", - заявил Маккорд. Он представил детали бюджетного запроса администрации США на 2024 финансовый год на военные нужды.

Отвечая на вопросы, заместитель главы военного ведомства уточнил, что пока правительство США не приступало к подготовке дополнительного бюджетного запроса для поставок оружия и военной техники Киеву в будущем финансовом году. "Мы не начинали готовить дополнительный бюджетный запрос на Украину на 24-й [финансовый год]", - сказал Маккорд.

Он пояснил, что на программу "Инициатива по оказания содействия Украине в сфере безопасности" в проекте бюджета Пентагона на будущий год заложено $300 млн. Остальные средства будут выделяться в рамках дополнительного запроса, о котором говорил Маккорд. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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