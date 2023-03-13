13 марта, 16:54

США планируют выделить на ПРО в 2024 году почти $30 млрд

Деньги пойдут, в частности, на разработку следующего поколения перехватчика для системы наземного базирования

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США предполагает израсходовать в 2024 финансовом году на противоракетную оборону (ПРО) почти $30 млрд. Такие данные содержатся в обнародованных в понедельник Пентагоном справочных документах о проекте его бюджета на следующий финансовый год.

Как в них отмечается, "инвестиции во всех сферах включают <...> $29,8 млрд на укрепление противоракетной обороны, в том числе разработку следующего поколения перехватчика" для системы наземного базирования, предназначенной для уничтожения ракет противника на маршевом участке траектории, "а также продления сроков эксплуатации нынешних перехватчиков". 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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