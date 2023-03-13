Корабль ВМС Британии сопроводил российский фрегат недалеко от вод королевства

В распространенном заявлении королевских ВМС говорится, что на борту HMS Portland находился вертолет Merlin, который, как и британский фрегат, "оснащен сонарами, сенсорами и торпедами для специальных операций по последнему слову техники для отслеживания перемещения российских кораблей"

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота ВМФ РФ "Адмирал флота Касатонов" и средний морской танкер "Академик Пашин" недалеко от территориальных вод Соединенного Королевства. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении королевских ВМС.

"Британский фрегат типа 23 следовал за россиянами через Ла-Манш утром в воскресенье, когда они направлялись в сторону Северного моря, следя за каждым их маневром, которые они совершали во время движения на север через Бискайский залив", - сказано в сообщении. Отмечается, что на борту HMS Portland находился вертолет Merlin, который, как и британский фрегат, "оснащен сонарами, сенсорами и торпедами для специальных операций по последнему слову техники для отслеживания перемещения российских кораблей".

"Королевские ВМС в рутинном порядке сопровождают военные корабли в наших территориальных водах и прилегающих морских акваториях для обеспечения соблюдения морского права и пресечения злонамеренной деятельности, - заявил командир HMS Portland капитан второго ранга Эд Мосс-Уорд. - Сопровождение российской оперативной группы вместе с союзниками демонстрирует приверженность королевских ВМС и НАТО поддержанию морской безопасности, которая критически важна для наших национальных интересов".

9 марта в пресс-службе Северного флота сообщили, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" в сопровождении танкера "Академик Пашин" завершил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантику, где проведет корабельные учения. За время похода, который начался 23 января 2022 года, российский фрегат прошел около 63 тыс. морских миль. После завершения всех поставленных задач корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск.