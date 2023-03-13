Новый стратегический бомбардировщик B-21 совершит первый полет в 2023 году

Пентагон запрашивает в бюджете около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Новый американский стратегический бомбардировщик B-21, как ожидается, совершит свой первый полет в 2023 году. Об этом заявила в понедельник и.о. замминистра ВВС США Кристин Джонс, выступая в понедельник на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года).

"Наш бюджетный запрос включает, например, продолжение инвестирования по 72 истребителям, а также наращивание закупок новой системы <...> космического ракетного оповещения, - сказала она. - <...> Национальная оборона также требует межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики ядерной триады. Программа [создания новой межконтинентальной баллистической ракеты] Sentinel продолжает разрабатываться, а [новый стратегический бомбардировщик] B-21, как ожидается, совершит свой первый полет в этом календарном году".

Пентагон запрашивает в бюджете около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе $46 млрд для ВВС, 27 млрд для флота, 15,7 млрд для сухопутных сил. $3,7 млрд будет выделено на создание ракеты Sentinel, на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21 - $3 млрд, на разработку нового истребителя - 2,3 млрд.