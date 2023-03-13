США призвали Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Руководство администрации США призывает председателя КНР Си Цзиньпина к прямому контакту с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"<...> Мы призывали президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина - прим. ТАСС) пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение [о кризисе], а не только от России. Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке", - заявил советник американского лидера.

При этом он уточнил, что Вашингтон в настоящее время не может подтвердить публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что Си Цзиньпин рассчитывает на следующей неделе посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а после этого провести онлайн-переговоры с Зеленским.