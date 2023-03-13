Лавров и глава МИД Ирана обсудили события на Украине

Хосейн Амир Абдоллахиян "подчеркнул принципиальную позицию" Ирана, которая заключается в необходимости "сосредоточения внимания на политическом решении и диалоге"

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора обсудили, в частности, последние события на Украине. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики.

"Последние события на украинской арене были среди других вопросов, которые обсудили министры иностранных дел [Ирана и России]", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД Ирана. Отмечается, что Абдоллахиян "подчеркнул принципиальную позицию" Ирана, которая заключается в необходимости "сосредоточения внимания на политическом решении и диалоге".

В МИД Ирана уточнили, что другой темой разговора министров были вопросы, "связанные с техническим сотрудничеством" Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также указывается, что Лавров "приветствовал достигнутую Ираном и Саудовской Аравией договоренность о возобновлении дипломатических отношений".

В свою очередь в распространенном МИД РФ по итогам телефонной беседы сообщении говорится, что стороны подтвердили настрой на тесную координацию в преддверии очных контактов. Как указали в МИД РФ, министры отметили "укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества".