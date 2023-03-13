Пентагон заявил о производстве шести новых стратегических бомбардировщиков B-21

И.о. замминистра ВВС США Кристин Джонс сообщила, что в Пентагоне довольны предполагаемыми темпами поставок

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Шесть новых стратегических бомбардировщиков B-21 находятся в данный момент в производстве у Соединенных Штатов. Об этом заявила в понедельник и.о. замминистра ВВС США Кристин Джонс, выступая на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года).

"Я могу сказать, что у нас на разных стадиях производства находятся шесть самолетов. Больше ничего добавить я не могу, в том числе об общем количестве", - сказала она.

Джонс добавила, что на данный момент не может уточнить, сколько всего таких самолетов планируется принять на вооружение, но отметила, что в Пентагоне довольны предполагаемыми темпами поставок.

ВВС США представили бомбардировщик нового поколения 3 декабря 2022 года. Как ожидается, он станет новым основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США. Первый испытательный полет планируется в 2023 году.

Пентагон запрашивает в бюджете около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе $46 млрд для ВВС, 27 млрд для флота, 15,7 млрд для сухопутных сил. $3,7 млрд будет выделено на создание ракеты Sentinel, на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21 - $3 млрд, на разработку нового истребителя - 2,3 млрд.