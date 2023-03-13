Премьер Италии считает Ватикан самым подходящим местом для переговоров по Украине

Джорджа Мелони заявила, что для переговоров нужен баланс сил

РИМ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила в понедельник мнение, что Ватикан является самым подходящим местом для ведения переговоров для урегулирования на Украине.

"Мы должны поддерживать тех, кто защищается. Для переговоров нам нужен баланс сил. Я считаю, что Святой престол лучше всего подходит [для ведения переговоров], Италия его поддерживает", - сказала она во время презентации книги директора журнала "Католическая цивилизация" Антонио Спадаро.

В декабре государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС, что Святой престол готов стать местом встречи для переговоров по мирному урегулированию на Украине. При этом он выразил мнение, что диалог должен начаться без предварительных условий.