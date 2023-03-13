13 марта, 19:32
Военная операция на Украине

Первая группа военных Украины прошла обучение на танках Leopard в Испании

По данным Минобороны королевства, в них приняли участие 10 украинских экипажей

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Первая группа украинских военных завершила обучение управлению танками Leopard в Испании. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны королевства.

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"На этой неделе 10 украинских военных экипажей заканчивают обучение в Сарагосе управлению Leopard 2 A4, - отмечается в публикации в Twitter ведомства. - В течение четырех недель они получили технико-тактические инструкции по формированию оперативных подразделений и выполнению задач по техническому обслуживанию".

Как передает агентство EFE, речь идет о 55 военных, в том числе 15 техниках.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес отмечал, что власти королевства оказали военную поддержку Украине на сумму более €300 млн. Также Мадрид планирует передать Киеву до 10 танков Leopard и проводит на территории страны обучение украинских военных. 

Теги:
УкраинаИспанияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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