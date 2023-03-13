Премьер-министр Словении призвал Боснию и Герцеговину к скорейшему вступлению в Евросоюз

Как отмечает правительство Словении, Босния и Герцеговина является важным экономическим партнером республики

ЛЮБЛЯНА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал Сараево к ускорению процесса вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в состав Евросоюза. С соответствующим призывом политик выступил в понедельник - во время пресс-конференции в рамках своего визита в БиГ.

"Наше главное послание заключается в том, что в Брюсселе изменилась атмосфера в отношении Боснии и Герцеговины. В настоящий момент расширение ЕС стало политическим процессом, который мы хотим ускорить. У БиГ появилась историческая возможность воспользоваться изменившимися обстоятельствами и ускорить шаг по европейскому пути", - сообщил Голоб.

Как отмечает правительство Словении в Twitter, Босния и Герцеговина является важным экономическим партнером республики. Более 100 компаний с преобладающим словенским капиталом предоставляют рабочие места более чем 15 тыс. гражданам БиГ.

В рамках визита Голоб встретится с председателем Совета министров БиГ Боряной Кришто. Политики также обсудят ситуацию на Западных Балканах и влияние конфликта на Украине на указанный регион.

13 января министр иностранных дел Словении Таня Файон посетила БиГ, где ознакомилась с ходом реформ в рамках евро-атлантической перспективы страны.

15 декабря 2022 года главы государств и правительств Евросоюза утвердили решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество.