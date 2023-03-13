В Шотландии начали выбирать нового лидера правящей партии после отставки Стерджен

В гонке за пост главы правящей партии участвуют три кандидата: министр финансов и экономики Шотландии Кейт Форбс, глава местного Минздрава Хамза Юсаф и бывший министр по вопросам безопасности общин Аш Риган

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Члены Шотландской национальной партии (ШНП) начали в понедельник выбирать нового партийного руководителя, который возглавит региональное правительство после отставки первого министра Николы Стерджен. Согласно утвержденным правилам избрания лидера ШНП, голосование, которое проводится по почте, продлится до 27 марта.

В гонке за пост главы шотландской правящей партии участвуют три кандидата: министр финансов и экономики Шотландии Кейт Форбс, глава местного Минздрава Хамза Юсаф и бывший министр по вопросам безопасности общин Аш Риган. Выставить свою кандидатуру на выборах могли исключительно депутаты шотландского парламента от ШНП. Отдать же голос за наиболее близкого по взглядам кандидата имеют возможность все члены партии, число которых, по данным СМИ, составляет от 78 до 100 тыс. человек.

Как следует из большинства опросов, фаворитом гонки является 32-летняя Форбс, которая до политической карьеры работала в шотландском подразделении международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam и банке Barclays. Предполагается, что ее основным соперником станет 37-летний Юсаф, который работает в региональном правительстве на различных должностях с 2012 года.

Стерджен объявила о своем намерении покинуть пост лидера ШНП 15 февраля на фоне растущего недовольства шотландских избирателей приоритетами регионального правительства, в особенности сохраняющимися проблемами в системах здравоохранения и образования. В последние недели рейтинг партии и ее лидера упал на фоне ожесточенной дискуссии о пределах гендерного самоопределения, которую спровоцировал случай шотландского насильника, добившегося перевода в женскую тюрьму после заявлений в суде о том, что он находится в стадии гендерного перехода и идентифицирует себя как женщину.

Опросы

ШНП последовательно выступает за выход Шотландии из состава Соединенного Королевства. В день начала выборов компания YouGov распространила результаты опроса общественного мнения, который показал снижение привлекательности идеи независимости региона от Великобритании. Согласно социологическому исследованию, 46% респондентов в Шотландии высказались за отделение от Лондона, а 54% поддерживают сохранение статус-кво. При этом, если не учитывать ответы тех, кто не определился с выбором, то независимость поддерживают всего 39% опрошенных, а 47% - выступают против.

Тот же опрос, который был проведен на выходных среди 1 002 человек, показал, что респонденты скептически настроены по поводу всех троих кандидатов. Так, всего 17% полагают, что Форбс справилась бы со своими обязанностями лучше Стерджен. В отношении Риган и Юсафа эти показатели падают до 8% и 6% соответственно. Одновременно 27% полагают, что Форбс стала бы хорошим первым министром. В случае Юсафа эти цифры снижаются до 22%, а Риган - до 14%. Примечательно, что антирейтинг всех трех кандидатов оказался выше, чем уровень их одобрения. Так, 44% респондентов уверены, что Юсаф станет плохим выбором для региона, 39% думают так про Риган и 36% - про Форбс.

Сама Стерджен отказалась выражать публично поддержку какому-либо из кандидатов, однако заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни и глава фракции ШНП в британском парламенте Стивен Флинн поддержали на выборах Юсафа. По мнению политических обозревателей, руководство ШНП опасается, что избрание Форбс партийным лидером может отпугнуть от партии представителей сексуальных меньшинств. Ранее в ходе избирательной кампании Форбс, выросшая в семье миссионеров-кальвинистов из Свободной церкви Шотландии, заявила, что голосовала бы против легализации однополых браков в регионе в 2014 году, если бы в то время заседала в шотландском парламенте.