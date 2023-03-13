AUKUS планирует предоставить Австралии АПЛ с неядерным вооружением

Альянс объявил о трехэтапном подходе к предоставлению Канберре атомных подводных лодок

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности (AUKUS) объявляет в понедельник о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок (АПЛ) с неядерным вооружением и технологий их производства. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном этим договоренностям.

"Мы определили оптимальный путь для предоставления Австралии АПЛ с неядерным вооружением. Это трехэтапный подход, который позволит обеспечить Австралию этим потенциалом гораздо быстрее, чем мы думали, когда изначально инициировали это партнерство", - отметил чиновник. Он подчеркнул, что в рамках нового плана все три страны повысят уровень и качество производства своих подводных лодок. "Речь идет о передовом технологическом сотрудничестве, которое практически не имеет прецедентов", - заявил представитель администрации США.

Первый этап

По его словам, в данный момент AUKUS находится на первом этапе этого плана. Он подразумевает ускорение строительства мощностей для производства АПЛ. На этом этапе страны будут обмениваться опытом как в производственной, так и в военной сферах.

"США на протяжении следующих пяти лет выделят $4,6 млрд на расширение и техническое обслуживание нашей производственной базы для строительства подводных лодок. Австралия также внесет свой вклад в нашу производственную базу для строительства подводных лодок, что является еще одним проявлением того, насколько серьезны и важны эти усилия. Это решение было принято на основе принципов пропорциональности, справедливости и прозрачности. И я просто хочу подчеркнуть, что они внесут существенный вклад в производственную базу для строительства подлодок", - отметил чиновник.

Он отказался уточнить, какую именно сумму выделят власти Австралии, отметив, что "это будет существенный вклад".

Первый этап также предполагает, что к 2027 году Австралия будет готова разместить у себя на ротационной основе подводные лодки ВМС Соединенных Штатов и Великобритании. "В 2027 году мы разместим в Австралии ротационные силы, состоящие из подводных лодок США и Великобритании. Мы назовем их Ротационные подводные силы "Запад", - отметил чиновник. По его версии, эти подлодки "усилят сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе".

Второй этап

В соответствии с договоренностями трех стран в начале 2030-х годов Канберра может приобрести у США до пяти АПЛ класса Virginia с неядерным вооружением.

"Второй этап начнется в начале 2030-х годов, когда ВС Австралии будут обучены и готовы. Австралия купит у США три АПЛ с неядерным вооружением класса Virginia. Согласно договоренностям, у нее есть возможность приобрести еще две [субмарины] в случае необходимости. Это поможет систематически наращивать австралийский потенциал АПЛ. Это поможет гарантировать, что Австралия не столкнется с каким-либо отставанием в своем потенциале. Срок службы дизель-электрических субмарин Австралии класса Collins истекает в начале 2030-х годов. Это означает, что в 2030-х годах Австралия будет иметь мощные АПЛ гораздо раньше, чем многие ожидали", - рассказал чиновник.

Стоимость одной АПЛ класса Virginia, по оценкам экспертов, составляет около $3 млрд.

Третий этап

В рамках третьего этапа Австралия и Великобритания смогут к началу 2040-х годов производить новый тип АПЛ с неядерным вооружением под названием SSN AUKUS.

"Третий этап начнется в конце 2030-х годов с поставок подводных лодок, которые будут представлять собой современную платформу, использующую лучшие технологии США, Великобритании и Австралии, известную как SSN AUKUS. Программа SSN AUKUS будет основана на проекте Соединенного Королевства для ударной АПЛ следующего поколения, поскольку в нее будут включены важнейшие передовые технологии класса Virginia, полученные от Соединенных Штатов. SSN AUKUS будет производиться как Австралией, так и Великобританией", - отметил чиновник.

"Великобритания намерена создать свою первую SSN AUKUS в конце 2030-х годов. Австралия намеревается построить свою первую SSN AUKUS в начале 2040-х годов. Это потребует значительных усовершенствований для промышленных баз во всех трех странах", - продолжил он. По его словам, субмарина нового класса представляет собой модификацию британского класса Astute.

"Это совместный шаг, предпринятый после долгих консультаций и направленный на решение растущих проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - пояснил цели плана представитель американской исполнительной власти.

По его словам, альянс AUKUS проинформировал МАГАТЭ о своих намерениях передать Австралии АПЛ. "С самого первого дня этих усилий [в рамках AUKUS] во время периода консультаций мы отдавали приоритет вопросам, связанным с нераспространением [оружия массового уничтожения] и информировали МАГАТЭ. <...> Мы будем придерживаться самых высоких стандартов в вопросах нераспространения", - отметил чиновник.

Он добавил, что официально об этом плане объявят в понедельник президент США Джо Байден и премьер-министры Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунак в Сан-Диего (штат Калифорния) на борту подводной лодки USS Missouri.

Чиновник также пояснил, что страны обсуждали этот план с начала создания AUKUS в сентябре 2021 года.