AUKUS полагает, что действия РФ, КНР, КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону

Альянс заявил о желании сдерживать "быстро развивающиеся угрозы"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Альянс AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) полагает, что действия России, Китая и КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону, в связи с чем хочет сдерживать "быстро развивающиеся угрозы". Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

"У каждой из трех наших стран [альянса AUKUS] есть четкая решимость предпринять необходимые шаги для поддержания мира и стабильности в будущем [Индо-Тихоокеанского региона]. Это задача, которую Соединенные Штаты, другие наши союзники и партнеры решали на протяжении десятилетий. Мы считаем, что она все чаще ставится под сомнение и подвергается угрозе, причем не только в связи с тем, что делает Китай, но и [с тем, что делают] другие страны, такие как Северная Корея и Россия, которые также действуют в Индо-Тихоокеанском регионе", - утверждал чиновник. По его версии, Китай "за последние 5-10 лет предпринял ряд провокационных шагов".

"Основной задачей AUKUS является поддержание мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, сдерживание и защита от быстро развивающихся угроз международному порядку", - добавил представитель вашингтонской администрации.

По его мнению, проводимая Россией специальная военная операция на Украине "подчеркивает необходимость крупных инвестиций для оборонной производственной базы США, их союзников и партнеров". "AUKUS является лишь воплощением необходимости делать это", - сказал представитель американской исполнительной власти.

Он полагает, что озвученный в понедельник трехэтапный план AUKUS - "разумная и правильная инвестиция". AUKUS, продолжил чиновник, призван быть "чем-то гораздо большим, чем просто оборонной программой". Партнерство должно сделать Австралию "основным участником процесса обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", считают в вашингтонской администрации.