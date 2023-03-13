Spiegel назвал местоположение судна с подозреваемыми в подрыве "Северных потоков"

Как пишет журнал, оно находится на мысе Буг немецкого острова Рюген

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Судно, на котором подозреваемые в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" якобы направлялись к ним, находится на мысе Буг германского острова Рюген. С таким утверждением в понедельник выступил журнал Der Spiegel.

Согласно исследованию журнала, яхта "Андромеда", на которой 6 сентября прошлого года команда, подозреваемая в подрыве трубопроводов, якобы отправилась к ним, находится под открытым небом на мысе Буг недалеко от коммуны Дранске на острове Рюген. При этом указывается, что следователи, проводившие обыск яхты "Андромеда" в январе, изъяли бортовую электронику 15-метровой яхты и забрали ее с собой для расследования. Вместе с тем подчеркивается, что в ходе обыска на "Андромеде" были обнаружены следы взрывчатых веществ.

В то же время, как пишет Der Spiegel, адрес электронной почты, используемый для аренды судна, также может указывать на Украину. Бывший военный порт, где, как утверждается, в настоящее время находится судно, расположен на закрытой территории недалеко от Дранске. Ранее там стояли быстроходные катера Народного военно-морского флота (в бывшей ГДР). После 1990 года база была ликвидирована. Сегодня Буг используется чартерной компанией "Андромеды" в качестве зимнего лагеря для своих парусных судов.

6 сентября прошлого года, как отмечает издание, экипаж из нескольких судов зафрахтовал "Андромеду". Подробности поездки известны пока лишь частично. Согласно исследованию Der Spiegel, шкипер представился фрахтователем с болгарским или румынским паспортами и заплатил арендную плату за яхту наличными. Указывается, что сотрудник компании записал номер своего документа, удостоверяющего личность, а также данные водительского удостоверения и лицензии на радио.

Поскольку "Андромеда" не имела автоматической системы распознавания, ее данные невозможно найти на обычных судовых трекерах. Поэтому для восстановления маршрута, по данным Der Spiegel, следователям пришлось прибегнуть к сохраненным радиолокационным записям судоходства в Балтийском море, которые в отличие от крупных грузовых судов могут быть неполными для небольших судов. Обстоятельства аренды "Андромеды" пока неизвестны, резюмирует издание.

О серии публикаций

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. По версии издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. Днем позже в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам. Журнал Der Spiegel, в свою очередь, распространил его название - речь, по данным издания, идет о яхте "Андромеда". О мотивах и заказчиках достоверных данных пока нет.