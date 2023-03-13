Пентагон запросил $29,3 млрд на разведывательные программы в 2024 финансовом году

В ведомстве заявили, что не будут раскрывать детали по статьям планируемых расходов, "потому что они засекречены в целях национальной безопасности"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США запросило $29,3 млрд на проведение разведывательных программ в бюджете на 2024 финансовый год. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Пентагона.

"13 марта 2023 года Минобороны опубликовало запрос на верхнюю границу финансирования военной разведывательной программы на 2024 финансовый год. Общая сумма составляет $29,3 млрд", - говорится в тексте.

Пентагон подчеркнул, что запрошенный бюджет "соответствует стратегическим приоритетам министра обороны". В ведомстве также заявили, что не будут раскрывать детали по статьям планируемых расходов, "потому что они засекречены в целях национальной безопасности".