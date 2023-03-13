На Украине ожидают позицию ООН и Турции по продлению зерновой сделки лишь на 60 дней

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что соглашение предусматривает продление как минимум на 120 дней

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Украина ожидает реакцию ООН и Турции на предложение России продлить зерновую сделку не на 120 дней, как в предыдущий раз, а на 60. Об этом заявил в понедельник министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы", - написал он в Twitter.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не возражает против продления зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. В ООН заявили, что приняли к сведению объявление о готовности Москвы к продлению зерновой сделки на 60 дней.

В Стамбуле 22 июля прошлого года был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Российские власти неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется. В ноябре прошлого года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.