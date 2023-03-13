Главы МИД Израиля и Италии условились сотрудничать в энергетике

Еще одной темой разговора стала ситуация вокруг палестино-израильского урегулирования

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в понедельник с итальянским коллегой Антонио Таяни, прибывшим в еврейское государство с визитом. В ходе беседы они договорились развивать сотрудничество двух стран в сфере энергетики, а также обсудили проблему Ирана и ситуацию вокруг Палестины.

"Укрепляем связи с Италией. Отличная встреча с моим другом, итальянским министром иностранных дел Антонио Таяни. Мы договорились сотрудничать в сфере энергетики в свете глобального кризиса", - написал Коэн в Twitter.

Кроме того, продолжил израильский министр, они с Таяни "обсудили борьбу против ядерных амбиций Ирана и объявление Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) террористической организацией". "Итальянский министр четко заявил, что призывы стереть Израиль с лица земли являются новой формой антисемитизма и с этим необходимо бороться", - добавил он.

Еще одной темой разговора стала ситуация вокруг палестино-израильского урегулирования, отметил министр. "В свете особых отношений между [нашими] странами я попросил его предотвратить вмешательство Европы в израильско-палестинский конфликт", - указал Коэн.

"Италия - важная страна для нас, и этот визит свидетельствует о глубине двусторонних отношений, которые, как мы ожидаем, будут и далее укрепляться", - заключил глава МИД Израиля.