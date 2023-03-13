13 марта, 20:44
Военная операция на Украине

Варшава договорилась с Киевом о консультациях по восстановлению Украины

По словам представителя президента республики Марчина Пшидача, Польша хочет, чтобы у ее компаний "была очень хорошая стартовая позиция"

ВАРШАВА, 13 марта. /ТАСС/. Главы офисов президентов Польши и Украины договорились о возобновлении работы консультационного комитета лидеров двух стран, чтобы обсуждать будущее восстановление Украины. Об этом сообщил в понедельник представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в Twitter.

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По его словам, комитет будет заниматься, в частности, "улучшением экономического сотрудничества в контексте будущего восстановления Украины". "Мы хотим, чтобы у польских компаний была очень хорошая стартовая позиция", - добавил он по итогам переговоров с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Киеве.

Среди других тем переговоров - текущие вызовы в области безопасности, усилия Украины на пути к европейской интеграции. 

Теги:
УкраинаРоссияПольшаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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