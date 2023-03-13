13 марта, 20:51,
обновлено 13 марта, 21:10

Байден: Австралия намерена оставаться не обладающей ядерным оружием страной

Австралия не будет производить ядерное топливо, необходимое для АПЛ, также отметил президент США

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Австралия останется неядерным государством, несмотря на пакт AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности) и планы получения атомных подлодок. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден по итогам встречи в Сан-Диего (штат Калифорния) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

"Субмарины атомные, но без ядерного оружия. Австралия является гордой неядерной страной и привержена оставаться таковой. Эти подлодки не будут нести ядерного оружия никакого типа, - сказал Байден. - <…> Австралия не будет производить ядерное топливо, необходимое для этих подлодок". 

Теги:
АвстралияСШАБайден, ДжоСунак, РишиАльбанезе, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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