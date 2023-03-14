Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты группы помощи Киеву

Стороны также договорились оставаться в тесном контакте

ТАСС, 14 марта. Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым обсудил приоритеты контактной группы по Украине, заседание которой пройдет 15 марта. Об этом в понедельник сообщается в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

"Министр обороны Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым приоритеты контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая соберется 15 марта", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили обстановку в зоне боевых действий и договорились оставаться в тесном контакте.