США считают визит Лукашенко в Иран проявлением сближения Ирана и России

По сведениям агентства Tasnim, Минск и Тегеран подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран одним из свидетельств укрепления связей между Москвой и Тегераном. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Во-первых, относительно визита Лукашенко в Иран. Мы видим в этом в некотором роде продолжение углубления отношений Ирана и России", - сказал он. Прайс констатировал, что США ранее выражали "обеспокоенность углублением отношений Ирана и России". "Мы очень внимательно следим за этим", - добавил представитель Госдепартамента.

12-13 марта проходит официальный визит белорусского лидера в исламскую республику. Как сообщило агентство БелТА, по итогам переговоров иранский президент Эбрахим Раиси и Лукашенко подписали дорожную карту взаимодействия между двумя странами на 2023-2026 годы. Документ предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма. По сведениям агентства Tasnim, стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных сферах.