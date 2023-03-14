13 марта, 21:49
Санкции в отношении России

В Сербии потребовали отставки призвавшего к введению санкций против РФ министра

В Сербии потребовали отставки призвавшего к введению санкций против РФ министра
© Виктор Кручинин/ ТАСС

Глава сербского экономического ведомства Раде Баста ранее заявил, что Белград "уже платит высокую цену за то, что не ввел санкции против России"

БЕЛГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Движение социалистов, чьим лидером является директор ключевой сербской спецслужбы - Агентства безопасности и информации - Александар Вулин, в понедельник потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты, заявившего о необходимости присоединения страны к санкционной политике, направленной против России.

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"Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации. <...> Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет, которые Александар Вучич защищает как от иностранцев, так и от таких местных трусов, - говорится в заявлении движения. - Мы ожидаем, что Баста покажет своей личной отставкой в правительстве Сербии, насколько он действительно заботится о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров в его борьбе против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики нашей Сербии. Движение социалистов, основателем которого является Александар Вулин, [выступает] против введения санкций против Российской Федерации".

Ранее глава сербского экономического ведомства Баста заявил, что Сербия "уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России", призвал страну присоединиться к санкционной политике, направленной против РФ, а также попросил в этой связи высказаться всех министров республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с заявлением министра подчеркнула, что "с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится", а "Россия в отличие от США всегда уважала Сербию и ее народ". 

Теги:
РоссияСербияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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