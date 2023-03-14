В Тунисе избрали председателя нижней палаты парламента

Брахим Будербала пообещал действовать "в духе совместной работы, чтобы ответить на имеющиеся вызовы"

ТАСС, 14 марта. Председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, нижней палаты парламента) Туниса, собравшейся в понедельник на свое первое заседание в новом составе, избран Брахим Будербала. Об этом сообщило национальное телевидение республики.

Будербала, бывший глава Коллегии адвокатов, был одним из восьми кандидатов на пост председателя АНП. После избрания он пообещал действовать "в духе совместной работы, чтобы ответить на имеющиеся вызовы".

Первым вице-председателем АНП избрали Саусена Мабрука, а вторым вице-председателем - Ануара Марзуки.

Первое заседание обновленной нижней палаты парламента транслировалось по национальному телевидению. В ее состав не вошли представители оппозиции, которая бойкотировала досрочные выборы, прошедшие в два тура в декабре 2022 года и в январе 2023 года. Оно прошли в условиях острого противостояния президента Каиса Саида и оппозиционных сил. Противники обвиняют главу государства в стремлении сформировать политическую систему, которая усилит его личную власть.

Досрочные выборы в Тунисе явились следствием политического кризиса, начавшегося в стране в июле 2021 года в разгар противостояния президента и депутатов парламента, ведущей силой в котором были умеренные исламисты из партии "Ан-Нахда". В сентябре того же года Саид объявил о частичной приостановке действия конституции.

В марте 2022 года после попытки депутатов отменить исключительные меры и указы главы государства тот распустил парламент. 25 июля на референдуме 94,6% избирателей (при явке 27,5%) одобрили новую конституцию, которая наделила президента всей полнотой исполнительной власти, сократив полномочия законодательной и судебной.