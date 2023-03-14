Трамп назвал Десантиса главным конкурентом в борьбе за статус кандидата на выборы

В то же время экс-президент США отметил, что, вероятно, теперь жалеет о поддержке губернатора штата Флорида в ходе его кампании по выборам на этот пост в 2018 году

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает своего однопартийца губернатора штата Флорида Рона Десантиса главным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Об этом сообщает в понедельник вечером агентство Bloomberg по итогам общения Трампа с журналистами на борту самолета в поездке в штат Айова.

"Я бы сказал, возможно, да, но вы никогда не знаете, что произойдет, - сказал экс-глава Белого дома. - Это может измениться. Не думаю, что у нас будет много проблем".

В то же время Трамп отметил, что, вероятно, теперь жалеет о поддержке Десантиса в ходе его кампании по выборам губернатора Флориды в 2018 году.