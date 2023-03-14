В районе Тайваня были замечены пять летательных аппаратов и четыре корабля НОАК

Ни один из летательных аппаратов не пересекал так называемую срединную линию Тайваньского пролива и не совершал заходы в опознавательную зону ПВО

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 марта. /ТАСС/. Тайвань зафиксировал во вторник в прилегающем к острову регионе пять летательных аппаратов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в Twitter.

Ни один из летательных аппаратов, утверждается в сообщении, не пересекал так называемую срединную линию Тайваньского пролива и не совершал заходы в опознавательную зону ПВО Тайваня.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим в Тайбэе побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.