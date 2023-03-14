14 марта, 01:56,
обновлено 14 марта, 02:08

Китай подтвердил информацию о возобновлении выдачи всех категорий виз иностранцам

Китай подтвердил информацию о возобновлении выдачи всех категорий виз иностранцам
Пекин
© Артем Иванов/ ТАСС

Это будет сделано "в целях дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу", отметили в МИД КНР

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Департамент консульских дел МИД КНР во вторник подтвердил, что Китай с 15 марта намерен возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети WeChat.

Как указывается в сообщении, в целях дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу было принято решение с 00:00 15 марта по пекинскому времени (19:00 14 марта мск) внести коррективы в политику выдачи виз и въезда иностранных граждан в Китай.

"Находящиеся за рубежом органы, осуществляющие выдачу виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам, направляющимся в Китай", - сказано в документе. 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
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