Китай подтвердил информацию о возобновлении выдачи всех категорий виз иностранцам

Это будет сделано "в целях дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу", отметили в МИД КНР

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Департамент консульских дел МИД КНР во вторник подтвердил, что Китай с 15 марта намерен возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети WeChat.

Как указывается в сообщении, в целях дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу было принято решение с 00:00 15 марта по пекинскому времени (19:00 14 марта мск) внести коррективы в политику выдачи виз и въезда иностранных граждан в Китай.

"Находящиеся за рубежом органы, осуществляющие выдачу виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам, направляющимся в Китай", - сказано в документе.