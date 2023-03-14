14 марта, 02:10
Пандемия COVID-19

Трамп заявил о планах привлечь КНР к ответственности за "распространение" коронавируса

Экс-президент США также анонсировал четырехлетний план по пофазовому отказу от всего китайского импорта товаров первой необходимости

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что привлечет Китай к ответственности за якобы распространение коронавируса и добьется полной независимости от китайского импорта предметов первой необходимости. Трамп выступал в понедельник вечером перед сторонниками в штате Айова. Трансляцию митинга вел телеканал RSBN.

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"Я привлеку Коммунистическую партию Китая к ответственности за распространение китайского вируса в мире", - сказал он.

"Я реализую четырехлетний план по пофазовому отказу от всего китайского импорта товаров первой необходимости и добьюсь полной независимости от Китая", - отметил республиканец.

Политик не уточнил, в каком случае привлечет Китай к "ответственности". Однако митинг в штате Айова носил предвыборный характер и был посвящен притязаниям Трампа на должность кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Будучи главой Белого дома, республиканец неоднократно возлагал на Китай вину за якобы распространение коронавирусной инфекции в мире. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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