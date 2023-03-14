Министры обороны Японии, Италии и Великобритании проведут переговоры в Токио

Встреча пройдет 16 марта

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Министры обороны Японии, Италии и Великобритании на этой неделе проведут очные переговоры в Токио. Об этом во вторник объявило японское оборонное ведомство.

Отмечается, что переговоры пройдут 16 марта. Помимо трехсторонних встреч, глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада проведет и двусторонние переговоры со своими итальянским и британским коллегами. "Великобритания и Италия - наши глобальные стратегические партнеры, с которыми мы разделяем фундаментальные ценности свободы, демократии и главенства закона", - подчеркивается в заявлении Министерства обороны Японии. Также отмечается, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят совместную разработку нового истребителя.

В декабре прошлого года Великобритания, Япония и Италия объявили, что будут вместе создавать истребитель шестого поколения. Соответствующие программы - Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект ставит целью создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. При этом оперативная совместимость с техникой США и НАТО будет его центральной концепцией. Предполагается, что новейший истребитель должен быть готов к 2035 году.