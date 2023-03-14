Байден обсудил с Сунаком и Альбанезе помощь Украине и "вызовы со стороны Китая"

Президент США также говорил об "общей приверженности укреплению региональной безопасности" путем взаимодействия по линии созданного осенью 2021 года Вашингтоном, Канберрой, Лондоном альянса

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на состоявшихся в Сан-Диего (штат Калифорния) в понедельник двусторонних встречах обсудил с премьер-министрами Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунаком дальнейшее оказание помощи Киеву и вызовы, которые якобы представляет Китай. Об этом сообщается в заявлениях, распространенных пресс-службой Белого дома.

Байден и Сунак говорили о "дальнейшей поддержке" Киева, в том числе путем "предоставления военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и принятия мер в экономической сфере" против России. Они "обменялись мнениями по нескольким международным вопросам, включая вызовы со стороны КНР и общую приверженность поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". В заявлении уточняется, что "Байден пригласил премьер-министра Сунака посетить Вашингтон в июне".

Байден и Альбанезе на двусторонней встрече в Сан-Диего "подчеркнули приверженность продолжить поддержку народа Украины". "Они также обсудили вызовы со стороны Китая", - говорится в документе.

Президент США также говорил и с Сунаком, и с Альбанезе об "общей приверженности укреплению региональной безопасности" путем взаимодействия по линии созданного осенью 2021 года Вашингтоном, Канберрой, Лондоном альянса.