Вероятный кандидат в президенты США Десантис выступил против поддержки Украины

Губернатор Флориды пока не объявлял официально о намерении участвовать в выборах

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из главных претендентов на пост президента США от республиканцев на выборах в 2024 году, полагает, что конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США. Его заявление в эфире телеканала Fox News зачитал в понедельник ведущий Такер Карлсон.

"У США есть много жизненно важных национальных интересов - обеспечение безопасности границ, укрепление боеготовности вооруженных сил, энергетическая безопасность и независимость, сдерживание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая. Но дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится", - говорится в заявлении Десантиса.

Ранее Карлсон направил нескольким возможным кандидатам от республиканцев на президентских выборах опросник с целью уточнить их позиции по некоторым вопросам. Десантис пока не объявлял официально о намерении участвовать в выборах, однако, как ожидается, рано или поздно сделает это. Экс-президент Дональд Трамп уже назвал его своим самым сильным потенциальным соперником.

Ранее против дальнейшей поддержки Украины и за скорейшее завершение конфликта выступал сам Трамп. Другие кандидаты на пост президента США от республиканцев - бывший постпред при ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс - выступают за наращивание помощи Украине и критикуют нынешнего президента Джо Байдена за то, что он оказывает Киеву недостаточную помощь.