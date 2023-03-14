Трамп на посту президента намерен определять помощь Киеву по итогам встреч с Путиным

Экс-президент США также подчеркнул, что "Европа должна платить"

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году будут "в значительной степени зависеть" от итогов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон направил нескольким возможным кандидатам от республиканцев на президентских выборах опросник с целью уточнить их позиции по некоторым вопросов. Часть ответов он зачитал в своей авторской программе в понедельник.

"Трамп ответил, что это [помощь Украине] будет "в значительной степени зависеть" от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что "Европа должна платить", - зачитал ответ Трампа в эфире Fox News Такер.

Другой вероятный кандидат в президенты США губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что США должны исключить из предоставляемой Украине помощи ракеты с большим радиусом действия, истребители, а также средства, которые могли бы позволить Киеву атаковать российскую территорию.