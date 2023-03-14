В Японии поддержали стремление Австралии создать атомный подводный флот

По словам японского премьер-министра Фумио Кисиды, инициатива альянса AUKUS будет способствовать сохранению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Япония поддерживает намерение Австралии обзавестись атомным подводным флотом и считает, что инициатива альянса AUKUS будет способствовать сохранению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил своему австралийскому коллеге Энтони Альбанезе в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора.

"Премьер-министр [Фумио] Кисида заявил, что начинания AUKUS поспособствуют миру и стабильности Индо-Тихоокеанского региона на фоне тяжелой обстановки с безопасностью в регионе. Премьер-министр Кисида также заявил, что Япония последовательно поддерживает эти начинания", - говорится в сообщении, распространенном японским МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, в ходе телефонных переговоров Альбанезе проинформировал своего японского коллегу о планах Австралии приобрести атомные подводные лодки. "Премьер-министр [Энтони] Альбанезе также заявил, что Австралия продолжит решительно придерживаться своей политики нераспространения и других обязательств, наложенных на нее в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия", - сообщил МИД. Главы правительств условились продолжать координацию с США и Великобританией в рамках реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года, это произошло после сообщения о заключении военного альянса с Великобританией и США. В марте 2023 года партнерством был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. В его рамках к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС Соединенных Штатов и Великобритании; с 2033 года для австралийских ВМС будут приобретены три американские подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN AUKUS (производство к 2042 году будет перенесено в Аделаиду).