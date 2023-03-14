СМИ: талибы назначили нового генерального консула в ОАЭ

Дипломат, который представлял предыдущее правительство, был официально снят с должности

ТЕГЕРАН, 14 марта. /ТАСС/. Временное правительство, созданное захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ), назначило нового генерального консула в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом во вторник сообщил телеканал Tolo News.

Дипломат, который представлял предыдущее правительство, был официально снят с должности. Пост занял представитель "Талибана" Абдуррахман Фида.

В конце февраля талибы назначили новых дипломатов в афганское посольство в Тегеране и генеральное консульство в Стамбуле.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, что стало бесславным концом почти 20-летнего присутствия войск США в Афганистане. 7 сентября радикалы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.