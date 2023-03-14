В Баку сообщили об обстрелах позиций армии Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе

Как заявили в Минобороны Азербайджана, огонь велся по позициям азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Моллабайрамлы, Джагазур, Астаф и Тезекенд

БАКУ, 14 марта. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об обстрелах позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией и в Карабахе.

"С вечера 13 марта до утра 14 марта позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в Басаркечярском и Горисском районах вели огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, Джагазур Лачинского района, Астаф и Тезекенд Дашкесанского района.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, подразделениями азербайджанской армии "приняты адекватные ответные меры".