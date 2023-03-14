СМИ: Турция на встрече по Сирии в Москве уделит внимание вопросам противодействия террору

Переговоры состоятся 15-16 марта

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Делегация Турции на предстоящих 15-16 марта четырехсторонних переговорах по Сирии в Москве основное внимание уделит вопросам противодействия терроризму, возрождению политического процесса в соседней стране и продолжению заседаний конституционного комитета. Об этом сообщил во вторник телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники.

Делегацию Турции на встрече возглавит замглавы МИД Бурак Акчапар. РФ на ней будет представлять спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов, Иран - советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи, Сирию - замглавы МИД Асада Айман Сусан.

Переговоры в Москве будут носить технический характер и станут подготовкой встречи глав МИД четырех стран.

28 декабря 2022 года в Москве состоялись консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Вслед за этими консультациями должна состояться встреча глав МИД трех стран, в повестке которой будет вопрос проведения переговоров между президентами Турции и Сирии - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом.

Эрдоган сообщил 15 декабря прошлого года журналистам, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера. Этому саммиту, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.