14 марта, 07:11

Reuters: Байден и Сунак заявили о необходимости диалога с Китаем

Как сообщило агентство, лидеры отметили "вызовы", связанные с "возросшей активностью" Коммунистической партии Китая

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявили о необходимости взаимодействия и поддержания диалога с Китаем. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Лидеры отметили "вызовы", связанные с "возросшей активностью" Коммунистической партии Китая.

Вашингтон и Лондон также заявили о намерении впредь оказывать поддержку Украине.

Ранее Белый дом сообщил, что политики "обменялись мнениями по ряду международных вопросов, включая вызовы со стороны КНР и общую приверженность поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". В заявлении уточняется, что "Байден пригласил премьер-министра Сунака посетить Вашингтон в июне". Байден и Сунак провели встречу в Сан-Диего, штат Калифорния. 

Теги:
УкраинаСШАВеликобританияКитайБайден, ДжоСунак, Риши
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация