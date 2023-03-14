ЦИК Турции 19 марта начнет прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты

Список кандидатов опубликуют в правительственном вестнике Resmî Gazete 31 марта

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. ЦИК Турции с 19 марта начнет прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты республики на предстоящих 14 мая выборах. Завершить этот процесс планируется 23 марта в 17:00 местного времени (совпадает с мск), список кандидатов будет опубликован в правительственном вестнике Resmî Gazete 31 марта, после чего они смогут приступить к предвыборной агитации. Об этом говорится во вторник в решении Высшего избирательного совета Турции, который в тот же день вступил в силу.

"Календарь выборов" совет утвердил в минувший понедельник. Как сообщил журналистам глава турецкого ЦИК Ахмет Енер, избирательная кампания в стране начнется 18 марта и продлится до 13 мая, когда будет объявлен "день тишины". Президентские и парламентские выборы состоятся 14 мая, второй тур выборов главы республики при необходимости может быть проведен 28 мая.

Политические партии или союзы, которые примут участие в выборах, должны представить списки своих кандидатов в ЦИК к концу дня 24 марта.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта подписал указ о проведении президентских и парламентских выборов 14 мая вместо 18 июня, когда они изначально планировались. В тот же день его утвердил ЦИК.

Эрдоган является кандидатом в президенты от правящего Народного альянса. Его основным соперником от оппозиции станет лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

О намерении принять участие в выборах объявили еще ряд политиков, в том числе бывший представитель НРП Мухаррем Индже, который участвовал в президентской гонке в 2018 году, экс-депутат парламента, лидер политического альянса "АТА" (сокращение имени основателя Турции Ататюрка) Синан Оган, глава предвыборного блока "Турция", сын бывшего президента Тургута Озала Ахмет Озал и ряд других, однако их шансы на выборах социологи называют минимальными.

О выборах

Для победы в первом туре выборов кандидату в президенты необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае назначается второй тур, в котором принимают участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом. Набравший большинство голосов во втором туре претендент избирается президентом Турции на пять лет. Выдвинуть кандидата в президенты может партия, набравшая свыше 5% голосов на парламентских выборах, или партийный альянс. Независимые кандидаты должны собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку.

Предыдущие президентские выборы прошли 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов избирателей.