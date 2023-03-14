МИД КНР не подтвердил и не опроверг планы Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Зеленским

Как отметил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, "Китай всегда придерживался внешней политики по поддержанию мира во всем мире и содействию общему развитию"

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не предоставило конкретной информации о предполагаемых планах председателя КНР Си Цзиньпина провести встречу в онлайн-формате с президентом Владимиром Зеленским.

"Я хотел бы ответить на ваш вопрос с трех сторон, - сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу прокомментировать информацию о потенциальном контакте Си Цзиньпина и Зеленского после возможной скорой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - Во-первых, Китай и Россия поддерживают тесные контакты на всех уровнях, мне нечего сообщить в отношении этого [встречи Си Цзиньпина и Путина]. Во-вторых, позиция Китая по украинскому кризису всегда была ясной, мы всегда поддерживали связь со всеми сторонами [конфликта]. В-третьих, <...> Китай всегда придерживался внешней политики по поддержанию мира во всем мире и содействию общему развитию".

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин якобы планирует провести онлайн-переговоры с Зеленским. По сведениям издания, на следующей неделе китайский лидер рассчитывает посетить Москву и встретиться с Путиным, а после этого поговорить с главой Украины.