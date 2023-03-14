Алиев сообщил, что Азербайджан вернул в Карабах более 400 бывших беженцев

По словам президента страны, Баку планирует переселить еще сотни тысяч бывших беженцев

БАКУ, 14 марта. /ТАСС/. Азербайджан после завершения военных действий в Карабахе вернул в этот регион более 400 бывших беженцев. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев на встрече с руководителями германских компаний в Берлине.

"Мы уже приступили к осуществлению государственной программы, получившей название "Великое возвращение". Мы разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект, переселив более 400 бывших беженцев в течение всего лишь полутора лет после окончания войны. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев", - приводит его слова во вторник агентство АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что восстановление освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре является одним из основных планов. По его словам, претворение в жизнь этих планов потребует больших средств. "Мы планируем реализовать проекты, основанные на абсолютно новых, современных стандартах", - добавил президент.

Алиев в понедельник прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом. На вторник запланированы его встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.