В Киеве демонтируют часть ранее возведенных заграждений и блокпостов

По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, сейчас прямая угроза боевых действий в Киеве сведена к минимуму

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Киева проведут демонтаж части возведенных в прошлом году инженерных заграждений и блокпостов. Об этом во вторник сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

После начала специальной военной операции в каждом районе города установили многочисленные блокпосты, усиленные бетонными блоками и мешками с песком, были вырыты окопы, блиндажи и так далее, напомнил он. По его словам, в настоящий момент прямая угроза боевых действий в Киеве сведена к минимуму.

"Киевская городская военная администрация вместе с командованием группировки сил и средств обороны Киева проработали совместное решение об усовершенствовании системы инженерных заграждений в столице. На практике это предполагает, что некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся, часть инженерных заграждений перейдет в "спящий режим", другие инженерные заграждения полностью демонтируют", - цитирует его в Telegram-канале пресс-служба администрации города.

Попко уточнил, что инженерные сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию, усовершенствуют. Переведенные в "спящий режим" блокпосты уберут с проезжей части, да и в целом освободят дороги столицы, позволив киевлянам свободнее передвигаться по городу, заключил он.