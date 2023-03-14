Пашинян: Армению тревожит, что ее покидает ОДКБ

По словам премьер-министра республики, Армения согласится на назначение ее представителя на пост замгенсека организации, если будет уверена, что это укрепит ее безопасность

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Армения не собирается выходить из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако организация оставляет свои позиции в стране. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В 2022 году президент (генсек - прим. ТАСС) ОДКБ сказал мне, что в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит", - отметил он.

Также Пашинян добавил, что Армения согласится на назначение ее представителя на пост замгенсека ОДКБ, если будет уверена, что это укрепит ее безопасность. "Мы с удовольствием получим квоту замгенсека ОДКБ, если с получением этой должности не выйдет, что мы неверный посыл направляем нашему народу, если это будет еще одним фактором к безопасности. Если этого не произойдет, то мы не видим смысла в этой должности", - сказал премьер.

Он напомнил, что Армения последовательно продолжает работать с ОДКБ.

10 марта Армения проинформировала ОДКБ об отказе от предложенной ей квоты на должность заместителя генерального секретаря организации.

Армения в ОДКБ

Как заявил Пашинян 18 февраля, Армения и другие страны - партнеры по ОДКБ продолжают работу по решению вопросов, которые вызывают озабоченность Еревана.

20 января армянский посол в Великобритании Варужан Нерсесян в интервью радиостанции Times Radio заявил, что Ереван не удовлетворен реакцией России на действия Азербайджана, поскольку надеялся на конкретные меры помощи со стороны Москвы в рамках ОДКБ. В то же время он отметил, что Армения высоко оценивает работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которые "поддерживают мир и выполняют свой мандат". 10 января Пашинян заявил, что Армения в сложившихся условиях не собирается проводить на своей территории учения ОДКБ в 2023 году. Позднее учения "Нерушимое братство", которые предполагалось провести в республике, было решено организовать в Киргизии.

Как заявили 26 января в МИД РФ, Москва отмечает, что Ереван предпочел сделать выбор в пользу ЕС, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ. В российском внешнеполитическом ведомстве уточняли, что появление представителей Европейского союза в приграничных районах Армении способно лишь обострить существующие противоречия и привнести в регион геополитическое противостояние. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 февраля заявляла, что Россия видит в гражданской миссии Евросоюза в Армении исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов нормализации в Закавказье, и попытку выдавить Россию из региона.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.