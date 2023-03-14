СМИ: военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна

По данным телерадиокомпании Rádio e Televisão de Portugal, они сослались на отсутствие условий безопасности и технические ограничения, в том числе на попадание воды в машинное отделение и проблемы с одним из двигателей

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Португальские военнослужащие, находящиеся на острове Мадейра, отказались подняться на борт корабля для выполнения задания по сопровождению судна российского флота. Об этом сообщила во вторник телерадиокомпания Rádio e Televisão de Portugal.

По ее информации, инцидент произошел в субботу, когда 13 военных не стали выполнять указания. Они сослались на отсутствие условий безопасности и технические ограничения, в том числе на попадание воды в машинное отделение и проблемы с одним из двигателей.

В свою очередь португальский флот заверил, что миссия, которую они собирались выполнить, была краткосрочной, проходила близко к побережью и при хороших погодных условиях. ВМФ считает, что 13 военных не выполнили свои обязанности и взяли на себя функции, которые не входят в их компетенцию. Теперь они могут столкнуться с последствиями из-за неподчинения.

Что за судно планировали сопровождать португальские военнослужащие, не уточняется.