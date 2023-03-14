Китай прокомментировал план предоставления Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США, Великобритания и Австралия в погоне за своими геополитическими интересами продолжают идти по рискованному пути

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Альянс AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в погоне за своими геополитическими интересами продолжает идти по рискованному пути. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Последнее совместное заявление, опубликованное США, Великобританией и Австралией, показывает, что эти три страны все дальше и дальше идут по ложному и опасному пути в своих собственных геополитических интересах, полностью игнорируя опасения международного сообщества", - сказал Ван Вэньбинь.

Он отметил, что утверждения трех стран о том, что они будут соблюдать самые высокие стандарты ядерного нераспространения, "являются чистым обманом". Дипломат подчеркнул, что планы AUKUS нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

В понедельник лидеры AUKUS в Сан-Диего объявили о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства.

В тот же день президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на двусторонней встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сказал, что он не опасается того, что Пекин воспримет новые объявления Вашингтона, Канберры и Лондона о предоставлении Австралии атомных подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS как агрессию в отношении Китая.