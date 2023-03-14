Австралия попросила МАГАТЭ о соглашении по атомным субмаринам в рамках AUKUS

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг направил в адрес генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси письмо с просьбой заключить с Канберрой соглашение, позволяющее стране получить атомные подводные лодки в рамках альянса AUKUS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте агентства.

"Австралия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты (участники AUKUS) сделали заявление о приобретении Канберрой атомных подводных лодок, оснащенных обычным вооружением. В письме на мое имя министр иностранных дел [Австралии Пенни] Вонг официально обратился к агентству с просьбой начать переговоры о договоренности, требуемой в соответствии со статьей 14 Соглашения о всеобъемлющих гарантиях между МАГАТЭ и австралийской стороной в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с применимыми нормами Австралия также предоставила агентству предварительную проектную документацию, относящуюся к этому проекту", - отмечается в заявлении от лица Гросси.

Также отмечается, что страны AUKUS дали МАГАТЭ гарантии сохранения неядерного статуса Австралии при передаче ей атомных субмарин. Агентство обеспечит прозрачность контроля за передачей Австралии атомных субмарин в рамках AUKUS.